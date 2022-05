Solaranlagen bald auf 85 Hektar Acker bei Hecklingen?

Entstehen in der Stadt Hecklingen drei neue Photovoltaikanlagen auf einer Gesamtfläche von rund 85 Hektar? Damit befasste sich der Stadtrat am Dienstagabend hinter verschlossenen Türen im „Stern“ in Hecklingen.

In der Stadt Hecklingen gibt es bereits größere Photovoltaikanlagen auf dem Gelände des Trocknungswerkes, im Gewerbegebiet „Bodewiesen" in Gänsefurth sowie in Groß Börnecke.

Hecklingen - Ein Landwirt will seine Ackerflächen in Cochstedt privaten Investoren für eine riesige Photovoltaikanlage zur Verfügung stellen, sagte Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH). Dabei handele es sich um rund 80 Hektar. Zwei weitere Investoren wollen in der Gemarkung Groß Börnecke in der Nähe der Bahnlinie Hecklingen – Groß Börnecke fünf Hektar Acker für die Gewinnung von Solarenergie nutzen sowie einen Hektar Land auf dem Gelände der ehemaligen Ladestraße der Bahn in Hecklingen.