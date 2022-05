Sorge der Eltern: Nach täglichen Schnelltests werden nur noch positiv getestete Schüler aus der Klasse genommen

Staßfurt/Neundorf - „Ist es denn egal, ob unsere Kinder Corona bekommen? In jedem Betrieb werden Kontaktpersonen sofort in Quarantäne geschickt und bei Kindern handelt man so fahrlässig“. Die Mutter einer Schülerin der Uhlandschule in Neundorf war Anfang der Woche sprachlos.