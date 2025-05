Bauarbeiten beendet Sporthalle in Löderburg wird eröffnet

In Löderburg kann bereits der Sekt kaltgestellt werden. Denn nach mehr als fünfjähriger Schließzeit ist es endlich so weit: Die Sporthalle in Löderburg wird am Freitag, 23. Mai, feierlich wiedereröffnet. Die Sanierung kostete rund 1,9 Millionen.