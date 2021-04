Stadt Staßfurt organisiert jetzt auch für über 70-Jährige Impftermine gegen Corona

Staßfurt (vs)

Die Stadt Staßfurt bietet jetzt auch Impftermine für alle über 70-jährigen Bürger an. Das teilt die Stadt jetzt in einer Pressemitteilung mit.

2608 Menschen dieser Altersklasse haben vergangene Woche einen Brief mit dem Impfangebot aus dem Rathaus bekommen. „Die Angeschriebenen werden gebeten, das mitgeschickte Formular auszufüllen und zur schnelleren Kontaktaufnahme eine Telefonnummer mitzuteilen“, erklärt Sven Wagner, Oberbürgermeister der Stadt Staßfurt.

Die Antwort sollte zurück an das Rathaus gehen. Das Formular kann auch abgegeben werden, eine Rückmeldung per E-Mail ist ebenfalls möglich. „Meine Mitarbeiterinnen setzen sich dann telefonisch mit jedem in Verbindung, der das Impfangebot annehmen möchte“, informiert der Stadtchef. Er bittet aber auch gleichzeitig um etwas Verständnis und Geduld. „Zwischen Rücksendung des Kontaktformulars und telefonischer Terminvereinbarung können einige Tage vergehen. Aber: Jeder erhält einen Anruf!“ Die Impfung erfolgt im Impfzentrum des Salzlandkreises in der Bodestraße in Staßfurt (ehemalige Kinderklinik).

Die Stadt sieht das Engagement als einen Beitrag zur Bekämpfung des Coronavirus’. „Jede Impfung zählt und hilft dabei, Stück für Stück zur Normalität zurückzukehren“, betont Oberbürgermeister Wagner. Er lobt die Organisation und Durchführung der Impftermine durch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und dankt auch dem professionellen Team beim Impfzentrum, den Impfärzten, den Mitgliedern des DRK-Ortsverein Schönebeck im Salzlandkreis sowie dem DRK-Sanitätsdienst Staßfurt-Ascherleben und dem Sicherheitsdienst für die kollegiale Zusammenarbeit.

Wer schon geimpft ist oder über den Hausarzt geimpft werden möchte, kann das Schreiben der Stadt als gegenstandslos betrachten. Natürlich können weiterhin über die 116?117 Impftermine ausgemacht werden. Wer über 70 Jahre alt ist und keinen Brief bekommen hat, kann sich im Rathaus unter der Telefonnummer (03925) 9810 melden.

Anfang März hatte die Stadt Staßfurt bereits alle über 80-jährigen Bürger angeschrieben. 880 Männer und Frauen hatten das Impfangebot angenommen. Am 10., 17. und 24. April sowie am 1. Mai erfolgten und erfolgen die Impfungen.