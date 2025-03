Vor 50 Jahren: Einmal im Monat blättert die Volksstimme in alten Zeitungsbänden. Was die Menschen in Staßfurt und Kreis im Februar 1975 bewegt hat.

Am 6. Februar 1975 berichtet die Volksstimme Staßfurt, was die Stadtverordneten im gleichen Jahr planen: unter anderem den Baubeginn für die zweite Schule, die zweite Turnhalle und Rekonstruktion/Neubau Feuerwehrhaus Athensleber Weg. Außerdem wird der Bau des Hallenschwimmbads (damalige Volksschwimmhalle) fortgesetzt.

Staßfurt - Einmal im Monat blättert die Staßfurter Volksstimme in den eigenen Ausgaben in die Vergangenheit. Und zwar 50 Jahre. Im Februar 1975 ist die Wohnungsnot in Staßfurt ein großes Thema. Es geht aber auch um Wirtschaft oder Soziales.

Im Lokalteil der Volksstimme wurden im Februar in einer Vielzahl von Beiträgen den Lesern verschiedenste Wirtschafts- und Lebensbereiche mit zahlreichen Wettbewerbsverpflichtungen vorgestellt, aber auch noch zu lösende Schwerpunktaufgaben sichtbar.

Wohnungsbau

Der Volkswirtschaftsplan 1975 sieht den weiteren Baufortgang von 135 Wohnungseinheiten für ältere Bürger im Leninring vor. Im vorigen Jahr wurden im Neubaugebiet Leninring 180 Wohnungen und 24 neue Wohnungen in der Bodestraße fertiggestellt. Im neuen modernen Wohnbaugebiet wohnen 850 Familien mit 3.038 Personen. Die Verbesserung der Wohnbedingungen der Bürger im Kreis soll neben Neubau ,vor allem auch durch Um-und Ausbau erreicht werden.

Hier werden die Bürger und Betriebe im Rahmen des „Mach-mit“ Wettbewerbes mit eigenen Leistungen wichtige Ergebnisse erbringen, vielfältige Initiativen gefördert.

Bessere Versorgung

Ein erstrangiges Ziel der Delegiertenkonferenz der Konsumgenossenschaft Staßfurt galt der Verbesserung der Handelstätigkeit. Die weitere Verbesserung einer stabilen, kontinuierlichen Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, die Schulspeisung, die Gestaltung schöner und zweckmäßiger Versorgungseinrichtungen wurden dargelegt und diskutiert.

Bei den Rationalisierungsmaßnahmen stehe die „Kaufhalle“ in der Kreisstadt in der Hohenerxlebener Straße, die Industriewaren-Verkaufsstellen in Egeln und Hecklingen, die Einkaufszentren in Schneidlingen und Egel-Nord sowie weitere Werterhaltungsmaßnahmen in der konsumeigenen Fleischereiproduktion im Vordergrund.

Höhere Effektivität

Neben der Sortimentsverbesserung gelte es eine höhere Effektivität zu erreichen, insbesondere Handels- und Produktionsverluste zu vermeiden. Beispielgebend wurde das Kollektiv der Verkaufsstelle Obst/Gemüse/Fischwaren in der Karl-Marx-Straße in Staßfurt genannt. Die Konsum-Gaststätte „Kulturhaus Atzendorf“setzt sich besonders aktiv für die Versorgung und gesunde Ernährung der Kinder ein.

Gesundheit und Soziales

In Vorbereitung des nächsten Kreistages wurden die Bürger aufgerufen, ihre Gedanken und Meinungen zur ambulant-medizinischen Betreuung, zur prophylaktischen Arbeit, zum Gesundheitsschutz und sozialen Betreuung an die Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen des Kreises mitzuteilen.

Noch 1975 soll mit dem Neubau einer Poliklinik in der Nähe des Kreiskrankenhauses begonnen werden, um die ambulante- medizinische Betreuung der Bevölkerung des Kreises zu verbessern. Das System der medizinischen Grundbetreuung durch staatliche Arztpraxen soll auch künftig weiter ausgebaut werden. Zur Lösung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgaben seien in den Territorien des Kreises vielfältige Initiativen zu entwickeln.

Dank den Postlern

Anlässlich eines Empfangs zum Tag der Werktätigen des Post-und Fernmeldewesens beim Postamt Staßfurt überbrachten Vertreter von Betrieben, Institutionen und Massenorganisationen den Postlern die herzlichsten Grüße. Im Beitrag wurden die guten Leistungen anerkannt und gewürdigt, 83 Prozent der Mitarbeiter seien Frauen mit einem großen Engagement.

Die Leistungen des Fernsprechwesens wurden in den letzten Jahren ohne Arbeitskräftevemehrung verdoppelt, der Pressevertrieb steigerte sich um 132 Prozent. Hervorragende Leistungen vollbrachten die Kollektive der Zusteller in Staßfurt, der Postämter Egeln und Güsten sowie die Poststelle Rathmannsdorf.

Reserven aufdecken

Der Volkskontrollausschuss der ABI in Schneidlingen will mit seiner ehrenamtlichen Arbeit Reserven aufdecken auf allen Gebieten und erzieherische Einflussnahme auf falsche Denk-und Verhaltensweisen ausüben, um die Verantwortung der Leiter für ihre Bereiche zu stärken. So wurde durch Kontrollen zur Erfassung von Sekundärrohstoffen in der Gemeinde Schneidlingen ein konkreter Beitrag zur Materialökonomie geleistet.

Die Vorbereitung der Kontrollen gemeinsam mit der örtlichen Volksvertretung sichert schließlich die aktive Einbeziehung der Bevölkerung.