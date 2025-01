Vor 50 Jahren: Einmal im Monat blättert die Volksstimme in alten Zeitungsbänden. Was die Menschen in der Stadt und im Kreis Staßfurt im Januar 1975 bewegt hat.

Das Fernsehgerät im Colani-Design wird im RFT-Fernsehgerätewerk Staßfurt versandfertig gemacht – 1975 natürlich Utopie. 1993 sorgte RFT auf der IFA mit dem Prototyp eines Fernsehers mit runden Formen für Furore. Im Osten führt RFT Staßfurt zu jener Zeit die Verfolgergruppe an. Mit einem Marktanteil von acht bis neun Prozent lag das Unternehmen damals an fünfter Stelle – heute längst Geschichte.

Staßfurt. - Am 1. Tag des neuen Jahres überboten die Sodawerker in den drei Schichten ihren Plan mit 40 Tonnen Leichtsoda, 10 Tonnen Schwersoda und 2,35 Tonnen Natron. Auch den Kaliwerkern passen „die 75er-Stiefel.“ Ein guter Start in das letzte Jahr des Fünfjahrplanes wurde in allen Betrieben propagiert, neue Wettbewerbsziele mit „75er-Schrittmaß“ wurden ausgerufen. Die Abgeordneten des Kreistages Staßfurt beschlossen Mitte Januar einen anspruchsvollen Volkswirtschaftsplan für das Jahr 1975.