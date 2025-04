Das Auto einfach mal stehen lassen: Und stattdessen rauf aufs Fahrrad. Staßfurt beteiligt sich im Mai und Juni an der Aktion Stadtradeln, Das Gute an dem Wettbewerb: Radeln ist nicht nur gesund, der Wettbewerb hat weitere positive Begleiteffekte.

Staßfurt - Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Stadt Staßfurt an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln für ein gutes Klima“. Und zwar bereits zum fünften Mal. In der Zeit vom 25. Mai bis 14. Juni sind alle Bürger eingeladen, kräftig in die Pedale zu treten und gemeinsam möglichst viele Fahrradkilometer zu sammeln.

Teilnehmen können übrigens alle, die in Staßfurt oder einem Ortsteil wohnen, arbeiten, zur Schule oder in die Kita gehen oder in einem Verein der Stadt aktiv sind – unabhängig vom Alter. Jeder zurückgelegte Kilometer zählt – ganz gleich, ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Sport oder bei einer gemütlichen Radtour am Wochenende.

Ziel ist, in der Kategorie „10.000 bis 49.999 Einwohner“ möglichst viele Kilometer zu erradeln und im Ranking der Kommunen in Sachsen-Anhalt eine Top-Platzierung zu erreichen. Die besten Teams und Einzelfahrer werden traditionell beim Tag der Regionen (28. September) ausgezeichnet, berichtet Julia Föckler aus dem Büro des Bürgermeisters.

Auch Wettbewerbe sind beim Stadtradeln in Staßfurt möglich

Zusätzlich sind Wettbewerbe unter den Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen und Kommunalpolitiker geplant. Die besten Gruppen dürfen sich über einen Wanderpokal freuen. Für die besten Kinder in Kitas und Schulen sind Medaillen vorgesehen. Zudem sind kleine „Friedensfahrten“ mit den Grundschulen und Kitas in Vorbereitung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Jetzt registrieren und mitmachen. Die Teilnahme ist ganz einfach: Unter www.stadtradeln.de können sich Interessenten registrieren, einem bestehenden Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Die Spielregeln können ebenfalls online eingesehen werden.

Für Fragen und Informationen steht das Organisationsteam gern zur Verfügung: Petra Albrecht, Telefon (03925) 98 12 62, Thekla Stefanie Büchler, Telefon (03925) 98 12 65 oder per E-Mail an stadtplanung@stassfurt.de.