Bürgermeister Michael Kruse (Mitte) verpflichtet die neuen und alten Mitglieder des Stadtrats in Güsten.

Güsten - Am Montagabend ist die Woche noch frisch und die Stimmung gut. Jedenfalls in Güsten. An diesem sommerlichen Abend ist im wunderschönen Sitzungssaal im Rathaus der Schalk unterwegs. „Wo sollen wir denn sitzen?“, wird da gefragt. „Auf dem Hintern“, kommt da prompt die nicht ganz ernst gemeinte Antwort aus der Runde.