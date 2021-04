Stadtrat will Kitaneubau in Löderburg

Löderburg/Staßfurt

Der Stadtrat in Staßfurt tendiert größtenteils zu einem Neubau für die Löderburger Kita . Das wurde bei der letzten Stadtratssitzung klar, wo das Thema nochmals abschließend bewertet wurde. Zuvor standen die Varianten Neubau oder Sanierung des aktuellen Gebäudes zur Debatte. Es gab in der Sitzung des Stadtrats zwar keinen Beschluss, jedoch eine eindeutige Richtung. Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) nahm die Willensbekundung des Stadtrats für einen Neubau der Kita gleich neben dem aktuellen Standort entsprechend auf: „Wir werden in der nächsten Zeit dazu aktiv werden.“ Der Neubau der Kita Löderburg werde jetzt als Projekt mit höchster Priorität gewertet und entsprechend vorbereitet. Es gelte, die Bauvorhaben im Gesamtbild der Stadt für die nächsten Jahre festzulegen und umzusetzen. Gleichwohl deutete Wagner an, dass dadurch andere Projekte eventuell gestrichen werden müssen.

Fast alle Fraktionen des Stadtrats in Staßfurt sprachen sich für den Neubau aus. „Ein Neubau ist die beste Variante“, so Stadtrat Stephan Czuratis für die CDU. Man müsse ein klares Signal, ein Ja zum Neubau, nach Löderburg senden. Klaus Magenheimer (Die Linke) befürwortete im Namen seiner Fraktionen ebenfalls den Neubau an Stelle des leerstehenden Wohnblocks nebenan, dessen Abriss auch die Beseitigung eines „Vandalismusschwerpunkts im Ort“ mit sich bringe. Die SPD/Grüne forderte nach Frank Rögners Worten einen „Neubau, der zügig vorangehen“ sollte. Die AfD plädierte gleichsam für Neubau und Abriss des Wohnblocks und will dazu auch die Kosten dargestellt wissen.

Neue Überlegungen brachte Ralf-Peter Schmidt für die UBvS ein: Man könne mit einem ganz neuen Gebäude an anderer Stelle im Ort so etwas wie einen Dorfmittelpunkt schaffen, wo Sporthalle, Hort, Jugendclub und Kita zusammen untergebracht sein könnten. „Wir sollten kreativer sein und nicht mehr lange warten“, so Schmidt.

Gegen einen Neubau der Kita Löderburg sprach sich Günter Döbbel für die FDP aus. „Den Abriss halte ich für den falschen Weg“, so Döbbel. Er glaube nicht, dass es nicht möglich sei, die Kinder auf andere Kitas während einer Sanierung des aktuellen Gebäudes umzusetzen – auch dies war ein Argument der Stadt für den Neubau. Man könne laut Döbbel auch versuchen, die Hortkinder in der Grundschule unterzubringen. „Ein neues Grundstück zu kaufen und dort abzureißen entspricht nicht unserer Intention“, erklärte Döbbel die Gedanken der FDP.

Dennoch, der Oberbürgermeister und die Stadt haben eindeutig ein Ja der Mehrheit des Stadtrats zu einem Neubau gehört. Die Tendenz ist klar. Ein Stadtratsbeschluss mit einem konkreten Projekt kann ab sofort vorbereitet werden. Die Stadt hat bereits einen groben Entwurf von einem Architekturbüro erarbeiten lassen.