Stadtwerke Staßfurt bieten Hohenerxleben Chance auf viel schnelleres Internet

Die Stadtwerke Staßfurt stellen Hohenerxleben die Schaffung eines Glasfaser-Netzes in Aussicht. 250 Verträge mit Haushalten wären nötig, damit der regionale Versorger das Projekt umsetzt.

Hohenerxleben an der Bode hat die Chance auf leistungsstärkeren Internetzugang.

Hohenerxleben fr - „Nach dem positiven Signal im Ortschaftsrat findet am Donnerstag, 21. Oktober, ab 18.30 Uhr, eine Bürgerversammlung im Dorfgemeinschaftshaus Hohenerxleben statt“, heißt es in einer Einladung der Stadtwerke Staßfurt an alle interessierten Einwohner des Ortes.