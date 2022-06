Stall-Brand in Borne im Salzland: Polizei gibt Tatort nicht frei

Wie kam es zu einem Brand in einer Scheune am Park in Borne im Salzland? Fünf Menschen mussten ins Krankenhaus - vorsorglich.

Aus bisher ungeklärter Ursache stand Montagabend dieser Stall in der Nähe des Parks in Borne (Salzlandkreis) in Flammen. Insgesamt 66 Einsatzkräfte der Wehren der Egelner Mulde kamen zum Löscheinsatz.

Borne - Am frühen Montagabend stand eine kleine Scheune in der Nähe des Parks in Borne in Flammen. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Dadurch sei der Dachstuhl beschädigt worden, teilte der Pressesprecher des Polizeireviers Bernburg, Marco Kopitz, auf Anfrage der Volksstimme mit.