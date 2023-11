Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt. - Die Bode – ein reißender Fluss, der seine Opfer forderte? Heute unvorstellbar, aber die Ertrunkenen sind mit Namen festgehalten. Warum landete ein Säbelhieb in einem Gesangbuch? Der Teufel an einem Heiligabend leibhaftig in einem Staßfurter Gotteshaus? Unglaublich, aber auch diese Geschichten aus dem Mittelalter sind überliefert – festgehalten in der Geiss’schen Chronik. Sie gilt als DIE Chronik der Stadt Staßfurt.