Während nach Bombendrohungen an Schulen in Bernburg, Calbe und Magdeburg evakuiert wurde, herrschte in der Salzstadt Normalbetrieb.

Am Staßfurter Gymnasium konnte der Schulbetrieb am Montag ungestört ablaufen.

Staßfurt/Bernburg. - Bundesweit gab es am Montag Bombendrohungen an Gymnasien. So auch in Bernburg, Calbe und mehreren Schulen in Magdeburg.