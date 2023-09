Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Mitten im Zentrum befindet sich an prominenter Stelle am Luisenplatz in Staßfurt ein Denkmal. Das Opferdenkmal gedenkt der Opfer der beiden Weltkriege und der Diktaturen auf deutschem Boden. Seit vielen Jahren ist das Denkmal in einem baulich schlechten Zustand. Die Friedensinitiative „Staßfurter Weg“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die vier Seiten des Denkmals neu gestalten zu lassen. Die Idee steht schon längere Zeit im Raum, nun hat die Friedensinitiative, die etwa 25 Mitglieder hat, in Zusammenarbeit mit dem Staßfurter Künstler Walter Richter konkrete Gestaltungsvorschläge gemacht.