Sommerferien Staßfurt: Ferienangebot am Strandbad und am Albertinesee

In den Sommerferien muss in Staßfurt keine Langeweile aufkommen. In den beiden städtischen Badeseen – Strandbad und Albertinesee – gibt es täglich einen Sommerclub. Unterdessen gibt es Neuigkeiten beim Jugendclub in Hohenerxleben.