Staßfurt: Laufen gehen ist eine Frage des Willens

Am Ende zögerte mein Finger gar nicht. Kurz entschlossen drückte er auf die letzte Taste, schon kurz darauf erscheint mein Name auf der langen Liste. Es gibt kein Zurück. Ich habe mich soeben für den Zehn-Kilometer-Lauf beim Salzland-Lauf am 10. September angemeldet. Warum? Naja, ich bin kein völlig ungeübter Läufer, mir ist nicht der Wahnsinn in den Sinn gekommen. Ich habe einfach Lust, auf anderen Strecken und mit ein paar Menschen um mich drumherum zu laufen.