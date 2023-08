Vor dem noch laufenden Abriss der beiden Würfelhäuser in der Strandbadstraße wurden die Mobilfunkanlagen demontiert, was seit Januar bereits die Kunden in Leopoldshall zu spüren bekamen.

Staßfurt - Mit einem Abriss der beiden, keine 40 Jahre alten Wohnhäuser der Wohnungs- und Baugesellschaft Staßfurt hatte der Mobilfunk-Anbieter sicher nicht gerechnet, als er seine Technik hier in der Strandbadstraße auf den Würfelhäusern installierte. Mittlerweile sind die Gebäude fast vollständig abgerissen.

Kunde: Wo ist angepriesene 5G-Versorgung?

Volksstimme-Leser Ronald Weiher ist jedenfalls sauer darüber, dass sein Mobilfunkanbieter nicht darüber informiert hat. „Seit Januar hat sich der Internetempfang im O2-Netz erheblich verschlechtert in Leopoldshall“, erklärte er am Lesertelefon – auch im Namen seiner Nachbarn und von Bekannten. Der Netzbetreiber habe seine Kunden dort quasi wie abgemeldet ohne Ersatz gelassen.

Man habe versucht, sich darüber zu beschweren. Ohne Erfolg. Die Bundesnetzagentur verweise wiederum an den Anbieter.

„Wo ist die 90 Prozent 5G-Versorgung, die angepriesen werden?“, fragt der Leopoldshaller. Die Volksstimme erfuhr nun von der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG auf Nachfrage, dass ihre Netztechniker den besagten Mobilfunkstandort in Staßfurt aufgrund des geplanten Abrisses tatsächlich im Januar 2023 deaktivieren und abbauen mussten. Pressesprecher Florian Streicher teilt weiter mit: „Wir versorgen Staßfurt über mehrere Mobilfunkstandorte mit 2G/GSM-, 4G/LTE- sowie bereits in Teilen mit modernem 5G-Mobilfunk, unter anderem über unsere Standorte Am Tierpark, Athenslebener Weg, Friedhofsberg, Friedrichstraße sowie in Löbnitz.“

Um die Netzabdeckung im Osten von Staßfurt, unter anderem Leopoldshall, weiter zu verbessern, plane man die Inbetriebnahme eines neuen Standorts in der Nähe der Bernburger Straße. „Hierbei arbeiten wir mit einem Funkmastbetreiber zusammen, der den Standort plant und errichtet“, lässt Streicher wissen, „Die Inbetriebnahme des neuen Standorts ist für das kommende Jahr geplant.“

Plan: Weiterer Ausbau des modernen 5G-Standards

Parallel baue man sein Netz an den bestehenden Standorten weiter aus, um den Kunden vor Ort „ein besseres Netzerlebnis zu bieten, unter anderem durch zusätzliche Netzkapazitäten sowie durch den Ausbau des modernen 5G-Standards“.