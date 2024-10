Die Fraktion WsGS will zusammen mit dem Geschichtsverein die Beschilderung zum Stadtrundgang in Staßfurt aufwerten. Der Stadtrat gibt dafür grünes Licht.

Staßfurt - Das Wort Bildung in Bildungsträger wird bei der Urania ernst genommen. Immer mal wieder finden in den Räumen am Prinzenberg historische Vorträge über Staßfurt statt. Und dann klappen regelmäßig die Kiefer herunter. Vor allem bei jüngeren Besuchern. Das ist alles in Staßfurt passiert? Diese rhetorische Frage hört Geschäftsführerin Bianca Görke oft. „Staßfurt ist reich an Historie“, sagt sie. „Aber das wird nicht ansprechend präsentiert.“ Sie zielt auf die Beschilderung zum Stadtrundgang ab.