Staßfurt: Neue Heimat für Obdachlosenheim

Das Obdachlosenheim in Staßfurt ist aus einem Neubau am Tierpark nach Staßfurt-Nord umgezogen. Dazu muss die Unterkunft jetzt neu ausgeschrieben werden. Der Vertrag endet Ende April.

Die Obdachlosenunterkunft der Stadt Staßfurt befindet sich jetzt in Staßfurt Nord in der Straße der Volkssolidarität. Insgesamt hat die Einrichtung vier Plätze für Obdachlose.

Staßfurt - Die Nacht bricht herein, ein Schlafplatz ist nicht in Sicht. Obdachlose leben nicht nur in Winter in gefährlichen Zeiten. Ohne die eigenen vier Wände sind sie ungeschützt vor Fremden und dem Wetter und müssen sich selbst einen Ort suchen, an dem sie die Nacht verbringen können. Das können zum Beispiel Bänke, Brücken, Parks oder offen stehende Hauseingänge sein.