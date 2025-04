Das Handy ist einer der wichtigsten Begleiter im Alltag. Auch für junge Menschen. Doch im Schulunterricht wird das Telefon in Staßfurts Schulen nicht gern gesehen. Ein Verbot ist die Regel.

Handys in der Schule

Das Handy ist im Alltag nicht wegzudenken. In Staßfurts Schulen ist es nicht gern gesehen.

Staßfurt - Handyverbot in der Schule? Das Bildungsministerium des Landes reagierte auf eine Anfrage der Presseagentur dpa mit einer klaren Ansage. „Wir können den Schulen und Lehrkräften vertrauen, sie setzen sich mit der Thematik intensiv auseinander“, hieß es. Ein Verbot wird abgelehnt. „Die Schule kann nicht – wie bei vielen anderen Themen – die gesellschaftliche Reparaturwerkstatt sein.“ Die Schulen dürfen also selbst entscheiden. Doch wie gehen die Bildungseinrichtungen in Staßfurt damit um?