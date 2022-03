Staßfurt sucht Bürgermeister: Stichwahl am 3. April

Staßfurt - Update, 19.08 Uhr: Die Staßfurter Bürgermeisterwahl ist gut eine Stunde nach Schließung der Wahllokale ausgezählt. Es steht fest, es wird eine Stichwahl in 14 Tagen geben. Amtsinhaber Sven Wagner, Sieger im ersten Wahlgang mit 38,77 Prozent der Stimmen, trifft auf den Zweitplatzierten: René Zok (CDU), der auf 33,78 Prozent kam.

Platz 3 belegte Bianca Görke (Linke) mit 21,91 Prozent. Einzelbewerber Thomas Alt kam auf 5,54 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag bei 32,57 Prozent.

Update, 18.53 Uhr: Jetzt ist es so gut wie klar: Amtsinhaber Sven Wagner hat die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 20. März, gewonnen, aber er muss in die Stichwahl am 2. April. CDU-Herausforderer René Zok CDU), bis 2015 selbst sieben Jahre Bürgermeister in Staßfurt, geht mit ihm in 14 Tagen in den entscheidenden Wahlgang.

Wagner lag bei 24 von 25 ausgezählten Wahllokalen mit 38,62 Prozent gut fünf Prozenpunkte vor Zok (33,46 Prozent).

Die Linke Bianca Görke kam auf 22,15 Prozent. Einzelbwerber Thomas Alt auf 5,77 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei gerade einmal 29,12 Prozent.

Udate, 18.15 Uhr: Das riecht nach Stichwahl in 14 Tagen. Nach Auszählung von 16 der 25 Stimmbezirke führt Amtsinhaber Sven Wagner (SPD/38,77 Prozent) vor René Zok (CDU/33,33 Prozent), Bianca Görke (Linke/21,36 Prozent) und Thomas Alt (Einzelbewerber/6,54 Prozent). Keiner der Kandidaten erreicht wohl die 50-Prozent-Marke. Die Wahlbeteiligung liegt gerade mal bei 22,25 Prozent.

Bis gegen 13 Uhr lag die Wahlbeteiligung am Sonntag, 20. März 2022, bei der Bürgermeisterwahl in der Stadt Staßfurt bei rund zehn Prozent. Mit der bislang vorliegenden Briefwahl-Abgabe mit etwa elf Prozent, wären das nicht viel mehr als rund 20 Prozent. Die Wahllokale haben aber noch bis 18 Uhr geöffnet.

Vier Kandidaten stehen in Staßfurt zur Wahl

Zur Wahl stehen Thomas Alt (Einzelbewerber), Bianca Görke (Linke), Amtsinhaber Sven Wagner (SPD) und dessen Vorgänger René Zok (CDU).

Vor sieben Jahren war eine Stichwahl zwischen Sven Wagner und René Zok nötig.