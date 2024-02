Staßfurt: Vorsorgeuntersuchungen in der Apotheke?

Mehr Dienstleistungen in den Apotheken wie das Messen von Blutdruck. Ist das eine gute Idee?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Arztpraxen entlasten und gleichzeitig die Hemmschwelle der Menschen senken, eine Vorsorgeuntersuchung zu besuchen. Das wäre möglich, wenn Vorsorgeuntersuchungen für Bluthochdruck, Cholesterin und Diabetes in Apotheken vorgenommen werden. So lautete zumindest ein Vorschlag von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der ihm prompt Gegenwind von der Bundesärztekammer einbrachte. „Apotheken sind keine Arztpraxen-to-go“, teilt die Kammer mit. Ärzte sind also zunächst nicht sonderlich von der Idee begeistert. Doch wie denken Staßfurter Apothekerinnen über den Vorschlag?