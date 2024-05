Rathmannsdorf. - Zu Pfingsten sind die Geschenke am geringsten, witzelt der Volksmund. Ein großes musikalisches in Form eines Wandelkonzerts hat das Duo Vimaris den Besuchern der St.-Pauli-Kirche in Rathmannsdorf und St. Petri in Hohenerxleben derweil am Pfingstsonntag gemacht.

Wieland Meinhold, Universitätsorganist in Weimar, ludt die interessierten Besucher auf der Orgel-Empore der ersten Station zu einem kleinen Exkurs in die Welt der Königin der Instrumente ein. Der Experte erklärt in kürzester Zeit verständlich das Zusammenspiel von Wind und Pfeifen, deren Münder und Zungen, die Vielfalt des Instruments mit all seinen Registern, die Kraft der tiefen Orgeltöne und „das Glitzern ihrer Chöre“.

Barocker Glanz mit Telemann

Es folgte ein festliches Konzert, das der Meister zusammen mit seiner Frau Mirjam, deren Sopranstimme und Blockflötenspiel gestaltete. „Barocker Glanz – Festliches von Georg Philipp Telemann“ so war der erste Teil des musikalischen Spaziergangs überschrieben. Der Organist hob angesichts des Gesangs die eher zarte Seite der Rathmannsdorfer Rühlmann-Orgel hervor. Nach einer reichen Auswahl von Menuetten, Fantasien und Sonaten zog Wieland Meinhold dann aber als Zugabe doch noch „alle Register“ mit einem Sommerlied von Paul Gerhardt. Die Besucher auf den etwa zur Hälfte besetzten Bankreihen bedankten sich auch dafür mit viel Applaus.

Auch Mozartiana hätte mehr Besucher verdient

Und einige, unter ihnen der ehemalige Staßfurter Bürgermeister Martin Kriesel, „wandelten“ noch zum zweiten Teil des Konzerts – mit nach Hohenerxleben. Die dort stattfindende „Mozartiana“ mit dem Duo aus Weimar hätte durchaus mehr Zuhörer verdient als nur die etwa zwei Dutzend Musikfreunde. Wann hört man schonmal Klassik live wie aus der „Zauberflöte“ von Profimusikern?

Zum Landesposaunenfest der evangelischen Kirche Anhalt gibt es in Rathmannsdorf eine Abendmusik am Donnerstag, 30. Mai, 19 Uhr.