Das 1883 erbaute Backsteingebäude in Leopoldshall steht seit 30 Jahren leer. Beim Ausbau geht es nicht voran. Auch weil Eigentümer und Stadt verschiedene Ansichten haben.

Staßfurt: Was wird aus dem Lutherhaus in Leopoldshall?

Das Lutherhaus in Staßfurt steht seit 30 Jahren leer. Wie es weitergeht mit einem geplanten Ausbau, ist bisher immer noch unklar.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Die Fenster sind zugemauert, das Haus steht leer. Und das seit gut 30 Jahren. Das Lutherhaus in der Kirchstraße 2 in Staßfurt-Leopoldshall wird seit Mitte der 1990er Jahre nicht mehr genutzt und ist dennoch ein repräsentatives Gebäude. Es ist denkmalgeschützt, der Backstein macht es an der Ecke Kirchstraße/Hohenerxlebener Straße zu einem Blickfang.