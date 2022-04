Staßfurt: Wie teuer werden Leitungen für Anlieger?

Wie soll der WAZV Bode-Wipper künftig die Kosten für neue Leitungen umlegen? Hier eine Baustelle in der Hermann-Danz-Straße in Hecklingen.

Hecklingen - Auf Einladung von Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) findet heute im „Haus am See“ in Staßfurt eine Beratung zur zukünftigen Finanzierung von neuen Trinkwasserleitungen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt statt. Daran nehmen die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden und deren Vertreter in der Verbandsversammlung des WAZV, die Fraktionschefs der Stadträte Staßfurt, Hecklingen und Güsten sowie des Verbandsgemeinderates der Egelner Mulde teil.