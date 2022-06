Musik Staßfurter Band „Neufeld“ ist angespannt vor erstem Auftritt beim Kultursommer

Am Sonnabend hat die Band „Neufeld“ ihren ersten Auftritt. Ausgerechnet in der Stadt, in der sie auch geründet wurde: In Staßfurt. Wie das Duo den Auftritt angeht und woran es derzeit musikalisch arbeitet.