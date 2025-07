Warum ein junges Ärztepaar aus Staßfurt nach dem Studium in Greifswald nicht wieder in den Salzlandkreis zurückgekehrt ist und eine Praxis in Grimmen übernommen hat.

Das aus Staßfurt beziehungsweise Hohenerxleben stammende Ärzte-Ehepaar Dr. Robert und Dr. Carolin Flieger fühlt sich sichtlich wohl am Greifswalder Bodden und hier in der Praxisgemeinschaft in Grimmen.

Staßfurt/Greifswald. - „Man hat täglich das Gefühl, im Urlaub zu sein – die See, der Museumshafen und die sportlichen Segelaktivitäten vor der Haustür!“ Carolin und Robert Flieger stammen aus Hohenerxleben beziehungsweise Staßfurt. Der Name dürfte durch den Vater des Mannes vielen Patienten in der Salzstadtregion bekannt sein. Das junge Ärztepaar wohnt allerdings mittlerweile seit einigen Jahren in Greifswald und arbeitet im Nachbarort Grimmen in einer Praxisgemeinschaft.