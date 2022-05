Staßfurter kritisieren Akustik und graue Wände im neuen „Haus am See“ in Staßfurt

Der Saal im neuen Haus am See lässt ohne technische Hilfe keine gute Akustik zu.

Staßfurt - Die Akustik im neuen Stadtsaal im Haus am See ist in die Kritik geraten. Bei der Verwendung einer Mikrofonanlage, wie bei der Feierstunde zur Eröffnung (Foto) gibt es keinen Anlass zu klagen. Ohne technische Hilfe jedoch schallt es zwischen den Beton- und Glasflächen mehr, als dass die Worte deutlich zu hören sind.