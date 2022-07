Staßfurter Regenbogenländer feiern Geburtstag mit vierbeinigen Rettern

Staßfurt (fr) - Vierbeiner waren die Stars des 35+1-Geburtstags, den die Staßfurter Regenbogenländer feierten. Der Rettungshundezug des Arbeiter-Samariterbundes Magdeburg war zu Gast mit fünf Spürnasen und zeigte, was die Mensch-Tier-Teams drauf haben, wenn Personen gesucht werden. Da ging’s unter anderem durch einen Tunnel mit Dalmatiner, Herder (Holländischer Schäferhund), Malinois (Belgischer Schäferhund) & Co. Die Kinder wurden in die Übungen einbezogen und waren fasziniert. Die Vorstellung wuscheliger Alpakas vom Fellhof Mehringen zog sie ebenfalls in ihren Bann.