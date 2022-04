Staßfurter Regionentag gibt kleinen Vorgeschmack auf ein Deutsches Königinnentreffen

BT: Alle Mit 20 Gasthoheiten, die der Einladung der Salzfee nach Staßfurt gefolgt waren, zeigte sich auch der Veranstalter des Tages der Regionen zufrieden. „Ein kleiner Vorgeschmack auf dass, was wir vielleicht in einigen Jahren noch vorhaben“, ließ Burkhard Nimmich anklingen. Er und die Stadt arbeiten an einem Königinnen-Treffen. Foto: Falk Rockmann

Staßfurt (fr) - Mit 20 Gasthoheiten, die der Einladung der Salzfee nach Staßfurt gefolgt waren, zeigte sich auch der Veranstalter des Tages der Regionen 2021 zufrieden. „Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir vielleicht in einigen Jahren noch vorhaben“, ließ Burkhard Nimmich anklingen. Der Vorsitzende und die Mitstreiter des Vereins Tag der Regionen Salzlandkreis e.V. sowie die Stadt arbeiten an einem Königinnen-Treffen, das Repräsentantinnen aus ganz Deutschland in der Salzstadt zusammenführen soll.