Die Staßfurter Ciech-Sodawerker und Mitarbeiter des benachbarten Industriekraftwerks von Ciech Energy sind am Donnerstag zur „aktiven Mittagspause“ eingeladen, um in den Tarifverhandlungen voranzukommen, so die Gewerkschaft IG Bau, Chemie, Energie.

Foto: Falk Rockmann