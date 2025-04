Staßfurt - Der Mann baute gerade im Flur in seiner Wohnung in Staßfurt Nord ein paar Schränke zusammen, als es dunkel wurde. Der Strom war weg. Ein Kurzschluss? Er fragte beim Nachbarn, der hatte noch Strom. Genau wie der Rest des Hauses. Es war nur seine Wohnung, die plötzlich keinen Strom mehr hatte. Plötzlich? Nein, das nicht. Der Strom wurde ihm abgestellt. Er sagt: Ohne Vorankündigung und auch ohne Bescheid im Briefkasten. Geklingelt wurde vorher nicht. Doch ein Zufall war das Abstellen des Stroms nicht. Es gibt eine Vorgeschichte und eine Erklärung der Stadtwerke Staßfurt. Wann stellen die Stadtwerke Staßfurt den Strom ab und wie kann es so weit kommen?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.