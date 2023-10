Bürger sind ungehalten. In Staßfurt werden zwei Bushaltestellen nicht mehr bedient. Grund: Nach einer Havarie an einem Kanal ist die Tagfähigkeit nicht mehr gegeben.

Straße in Staßfurt trägt nach Havarie keinen Bus mehr

Weil für die Gaensefurther Straße die Tragfähigkeit begrenzt werden musste, fallen zwei Bushaltestellen in Staßfurt-Nord aus.

Staßfurt - Weil die Gaensefurther Straße in Staßfurt-Nord nur noch tragfähig für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen ist, dürfen seit Anfang September dort keine Busse mehr fahren. Das sorgt für Ärger – vor allem bei älteren Bürgern in Nord. Sowohl die Haltestelle August-Bebel-Straße als auch die in der Gaensefurther Straße werden nicht mehr von der Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) Salzland bedient.

Renate Horstmann ist 84 Jahre alt. „Ich kann schlecht laufen und bin auf den Bus angewiesen. Bis zu den empfohlenen Bushaltestellen Nord oder Botanischer Garten ist es mir zu weit. Es könnte doch ein Kleinbus eingesetzt werden“, meint die Seniorin.

„Hier oben wohnen jede Menge Rentner, die nicht mobil sind“, wettert Bärbel Mühlberg, „Hätte man nicht wenigstens die Haltestelle August-Bebel-Straße lassen können?“ Viele Einwohner von Staßfurt-Nord würden regelmäßig zum Friedhof Hecklinger Straße fahren wollen. „Man kann doch die alten Leute nicht sitzen lassen. Der Sache sollte sich der Stadtrat mal annehmen“, fordert Bärbel Mühlberg noch.

Bill Bank, Leiter Verkehrsplanung, Marketing und Tarif, bei der KVG, erklärt nochmal den Grund dafür, dass die genannten Haltestellen auch nach Beendigung der Arbeiten an einem Kanal des Wasser- und Abwasserzweckverbands Bode-Wipper in der Gaensefurther Straße nicht bedient werden können.

Dauer der Einschränkung reicht bis weit ins Jahr 2024

Demnach liege der KVG eine straßenverkehrsbehördliche Anordnung der Stadt Staßfurt vor, welche bis zum 30. Juni 2024 gelte. „Somit ist es uns nicht möglich, die Straße mit unseren Linienbussen zu befahren. Als Ersatz für die beiden dortigen Haltestellen bieten wir die Haltestellen Staßfurt-Nord oder Botanischer Garten an.“

Derweil arbeitet der WAZV an einer Lösung. Geschäftsführer Andreas Beyer: „Unverzüglich nach Bekanntwerden des Ausmaßes der Schäden an besagtem Kanal wurde entschieden, dass eine weitere Reparatur am Kanal technisch keinen Sinn macht. Es erfolgte eine Kostenschätzung und zeitnahe Auftragsvergabe zum Auswechseln der schadhaften Haltung.“

Lieferzeit verhindert sofortigen Baubeginn

Leider könne man nicht davon ausgehen, dass das benötigte Material auf Lager liegt, sodass an dieser Stelle Lieferzeiten am Bau hindern.

„Nach derzeitiger Information sollen die Materialien Ende Oktober geliefert werden − unverzüglich danach soll mit dem Bau begonnen werden“, versichert Beyer.

Zur Dauer der Einschränkungen informiert derweil die KVG bis voraussichtlich März 2024.