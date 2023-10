Es geht weiter mit den Baustellen und Verkehrseinschränkungen auf Straßen in und um Staßfurt. Jetzt wird eine halbseitige Straßensperrung in Atzendorf hinzukommen.

Staßfurt/fr. - Es wird noch kräftig gebaut. Dementsprechend ist weiter mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Neu ist eine halbseitige Sperrung in Atzendorf, wie einer Pressemitteilung der Straßenverkehrsbehörde des Salzlandkreises zu entnehmen ist. In Atzendorf wird von Freitag, 27. Oktober, bis voraussichtlich Montag, 6. November, die Athensleber Chaussee halbseitig gesperrt, weil ein Fertigteilhaus angeliefert und aufgestellt wird.

Bestehen bleiben folgende Vollsperrungen: in Schneidlingen, Poststraße 10, bis voraussichtlich 30. Oktober, wegen Schachtreparaturen. In Löderburg, Thiestraße 60 und Breite Straße 20, bis voraussichtlich 30. Oktober wegen Reparaturarbeiten an Schacht und Gasleitung. Zwischen Lust und Athensleben bis 31. Januar 2024 zur Erneuerung eines Durchlasses. In Staßfurt, Wasserstraße/Athenslebener Weg, von Hohlweg bis Löderburger Straße noch bis voraussichtlich 27. Oktober. Grund hier Asphaltinstandsetzungsarbeiten.

In Borne ist die Unseburger Straße im Verlauf der L 69 von Ortseingang bis Einmündung Mühlenweg halbseitig bis Silvester gesperrt wegen Kabelverlegungsarbeiten.