Die Stadt Staßfurt arbeitet an einer Klage gegen das Bernstein-Tagungscenter. Vor dem Verwaltungsgericht soll es um Ausgleichszahlungen und „Form und Frist“ gehen.

Staßfurt - Seit September 2022 will die Stadt Staßfurt Geld von Niklas und Ingo Jung zurück. Nach wie vor wirft man Sohn und Vater, den Geschäftsführern der Bernstein Tagungscenter Staßfurt GmbH („Salzlandcenter“), vor, Ausgleichszahlungen einzubehalten. Kurz vor Weihnachten reichte die Stadt Klage beim Verwaltungsgericht Magdeburg ein – um die „Wahrung von Form und Frist“ solle es gehen. Im Vorfeld der ersten Stadtratssitzung des Jahres Anfang März ermuntern die politischen Gremien Bürgermeister René Zok nun, der Angelegenheit Nachdruck zu verleihen.