  4. Bevölkerungsrückgang im Harz: Wernigerodes Einwohnerzahl sinkt auf neuen Tiefststand – ein Ortsteil trifft es besonders hart

Und wieder sind es weniger geworden: Wernigerodes Einwohnerzahl hat einen neuen Tiefstand erreicht. Welche Ortsteile dem Abwärtstrend trotzen – und warum dennoch Optimismus angebracht ist.

Von Sandra Reulecke 21.02.2026, 06:30
Wernigerode schrumpft: Die Einwohnerzahl der Harzstadt ist im Jahr 2025 erneut gesunken.
Wernigerode schrumpft: Die Einwohnerzahl der Harzstadt ist im Jahr 2025 erneut gesunken. Foto: Matthias Bein

Wernigerode. - Das Schloss hat seinen Rekord geknackt, im Bürger- und Miniaturenpark drängten sich so viele Besucher wie noch nie: Doch während Wernigerodes Ausflugsziele boomen, muss die Harzstadt selbst herbe Verluste verkraften. Die Einwohnerzahl ist auf einen neuen Tiefststand gesunken.