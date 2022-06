Tag des offenen Denkmals: Viel zu entdecken in der Egelner Mulde

Am kommenden Sonntag, 12. September, sind in ganz Deutschland beim Tag des offenen Denkmals Sehenswürdigkeiten zugänglich, die nicht jeden Tag in Augenschein genommen werden können. An diesem Aktionstag gibt es in der Egelner Mulde wieder mehrere Angebote.

Egeln - In diesem Jahr lautet das Motto des Tages des offenen Denkmals „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“. „Deshalb möchten wir uns an diesem Tag mit Illusionen, Täuschungen und der Originalität unserer Denkmale beschäftigen“, teilte der Veranstalter, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, mit. Das „Sein“ stehe dabei an erster Stelle, denn ohne Original und Materialität gebe es weder Täuschung, Retusche noch Rekonstruktion. Denkmale seien nur dann in der Lage, Geschichten zu erzählen, wenn die Spuren der Historie zu erkennen seien. Und welche Rolle nimmt dabei die Denkmalpflege ein? Das kann jeder, der möchte, vor Ort und digital auch in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde herausfinden.