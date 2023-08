Staßfurt - Am kommenden Montag, 21. August 2023, ist es soweit. Dann erscheint erstmals „SLK“, der Newsletter für das ganze Salzland. Ein neues digitales Angebot: ein kostenloser Newsletter, den jeder per E-Mail abonnieren kann und der den Lesern von montags bis freitags das Wichtigste und die besten Geschichten aus allen vier Lokalredaktionen im Salzlandkreis bietet – aus denen der Volksstimme in Schönebeck und Staßfurt und aus denen der MZ in Bernburg und Aschersleben.

Aufreger, Entscheidungen, Schicksale

Am nächsten Samstag meldet sich die Redaktion dann erstmals persönlich zu Wort und nimmt sie mit durch alles, was aus ihrer Sicht zwischen all den Schlagzeilen in der vorangegangenen Woche wichtig gewesen ist: Was hat die Menschen aufgeregt? Welche Entscheidungen wurden getroffen? Welche persönliche Geschichte, welches besondere Schicksal hat besonders bewegt?

Erzählen Sie es uns!

Und nicht zuletzt: Was gab es vielleicht sogar zu lachen? Gleichzeitig wollen wir auch etwas von Ihnen wissen: Was ist Ihnen wichtig? Was stört Sie in Ihrer Umgebung? Worüber freuen Sie sich nach so einer Woche am meisten? Erzählen Sie es uns, so wie wir es Ihnen erzählen! Egal, ob Sie aus Schönebeck, Staßfurt, Bernburg oder Aschersleben kommen.

Viele haben schon Lust bekommen, von Anfang an mit dabei zu sein, und haben sich bereits registriert. Wenn auch Sie ab Montag dabei sein wollen, können Sie sich jetzt noch für unser neues digitales Angebot für das ganze Salzland anmelden.

So melden Sie sich an

Damit Sie den neuen Newsletter „SLK“ von Beginn an bekommen, können Sie sich jetzt noch anmelden. Alle notwendigen Informationen dazu und das Anmeldeformular finden Sie im Internet unter:

www.volksstimme,de/

slk-newsletter