Es ist keine fünf Jahre her, als Technibike die Produktion von E-Bikes in den Staßfurter Werkstätten hochfuhr und verstärkt Mitarbeiter suchte. Dem Fahrrad-Boom während der Coronazeit folgt nun die Ernüchterung. Die Branche sei quasi implodiert, so Thomas Arimond von der Geschäftsführung in Daun/Eifel.

Archivfoto: Falk Rockmann