Überzogene Einsatzfristen von Rettungswagen sorgen für Verdruss im Salzlandkreis

Im Salzlandkreis gibt es offensichtlich Ecken, die von Rettungsfahrzeugen zu oft nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erreicht werden.

Staßfurt/Bernburg - Es geht um Minuten. Um Minuten, die für Betroffene entscheidend über Leben oder Tod sein können. Es geht um die Fristen, die Einsatzfahrzeugen im Rettungsfall gesetzlich vorgeschrieben sind für den Weg zwischen Alarmierung und Patient – zwölf Minuten für Rettungswagen (mit Rettungssanitätern), 20 Minuten für den Notarzt.

Drei Minuten zu lange auf Rettungswagen gewartet

Manuel Pickart musste in der jüngeren Vergangenheit zu oft erleben, dass diese Fristen nicht eingehalten wurden. Zuletzt im September, als seine Großmutter in Osmarsleben mit Verdacht auf Schlaganfall drei Minuten länger auf die Sanitäter warten musste, als im Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vorgeschrieben.

Nicht das erste Mal. Bereits im Sommer des Vorjahres hatte Pickart ähnliche Erfahrungen machen müssen. Er stellt klar, dass es ihm nicht um die Sanitäter gehe, die möglicherweise nicht rechtzeitig aus der Rettungswache kommen. Im Gegenteil.

Der junge Mann verweist auf Einsatzprotokolle, wonach die Rettungswagen-Besatzungen nachweislich spätestens eine Minute nach Alarmierung im Fahrzeug sitzen und mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs sind.

Loch im Bereich Güsten?

Für Manuel Pickart liegen die benachbarten Rettungswachen einfach zu weit weg vom Bereich Güsten. Im Fall vom Vorjahr geht es ihm nämlich um die ersatzweise Alarmierung der Einsatzkräfte in der Wache in Staßfurt, weil die Sanitäter von Alsleben bereits anderweitig im Einsatz waren. Da benötigte die Rettungswagenbesatzung fast 18 Minuten von Staßfurt bis Osmarsleben. In beiden Fällen tagsüber herrschte übrigens normales Wetter.

„Es geht nicht nur um meine Oma“, will Pickart seine Sorgen allgemein verstanden wissen. Der Weg aus Richtung Staßfurt gehe eigentlich gar nicht, weil hier die Güstener Schranken objektiv als Hindernis zwischen Wache-Standort und Patient liegen. „Und es kommt nicht selten vor, dass sie länger geschlossen sind“, springt ihm Lars Lehmann zur Seite. An seinen Feuerwehrkameraden hatte sich der Osmarsleber auch gewandt. Für Lehmann wäre eine Rettungswache in Güsten die Lösung des Problems. Immerhin befinde sich hier ein Altenpflegeheim und auch im benachbarten Giersleben – zwei weitere Argumente.

Auf jeden Fall ist das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Güsten der Meinung: „Sollte sich die Nichteinhaltung der Zeiten noch mehr häufen, wäre es ernsthaft zu prüfen, an einen Standort hier zu denken.“ Lehmann spricht von immerhin 30 Prozent bei den Rettungstransportwagen (RTW). In Dröbel sei in jüngster Vergangenheit auch ein zweiter Standort für Bernburg geschaffen worden. Und auch Alsleben ist noch recht neu im Rettungsdienstbereich.

Gestiegene Einsatzzahlen

Von einer Versorgungslücke will Marko Jeschor vom Salzlandkreis, welcher für die Organisation des Rettungsdienstes verantwortlich ist, derweil nicht sprechen. „Grundsätzlich sind die Kapazitäten im Rettungsdienst darauf ausgelegt, alle Bereiche innerhalb der vorgegebenen Hilfsfristen erreichen zu können“, stellt der Pressesprecher klar. Er hebt hervor, dass in 95 Prozent der Einsätze mit Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) die Fristen wie vorgeschrieben eingehalten werden. 2018 lag die Quote bei 95,9 Prozent, 2019 bei 96,9; 2020 sogar bei 97,6 Prozent. Bei den RTW sehen die Zahlen schon etwas anders aus. Wie folgt für den gesamten Salzlandkreis 2018: 83,7 Prozent, 2019: 86,6, 2020: 87,1 Prozent.

Jeschor kommentiert die Zahlen so: Zwar lasse sich aus den Angaben ableiten, dass es weiteren Verbesserungsbedarf gibt. Gleichwohl sei man im Salzlandkreis im Landesvergleich gut aufgestellt.

Nicht vernachlässigen dürfe man zudem, dass die Tendenz der Einsatzzahlen mit Ausnahme 2020 in den vergangenen Jahren insgesamt nach oben zeige. So gab es 28 246 Rettungswagen-Einsätze und 9827 mit dem Notarztwagen im Jahr 2017, 2018 schon 29 403 RTW- und 9996 NEF-Einsätze, 2019: 29 883 RTW und 10185 NEF. Im vergangenen Jahr gingen die Zahlen etwas zurück: 27 871 RTW und 9661 NEF.

Der Kreissprecher versichert: „Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben überprüfen wir ständig, inwiefern die Hilfsfristen erfüllt werden. Unabhängig davon sind wir grundsätzlich stets bestrebt, gemeinsam mit dem Kreistag sowie den Leistungserbringern – den bekannten Hilfsorganisationen – die Qualität des Rettungsdienstes im Salzlandkreis zu verbessern.“ Allerdings treffe man nicht allein die Entscheidung dazu. „Vielmehr spielen bei der Finanzierung des Rettungswesen die Krankenkassen als Kostenträger eine entscheidende Rolle. Denn jeder Rettungswagen- beziehungsweise Notarzt-Standort im Salzlandkreis kann nur betrieben werden, wenn die Krankenkassen finanziell dahinter stehen.“

Im Moment gibt es elf Standorte für Rettungswagen im Salzlandkreis (Alsleben, Aschersleben, Bernburg, Calbe, Colno, Dröbel, Egeln, Felgeleben, Könnern, Schadeleben, Staßfurt. Außerdem fünf Notarztwachen (Aschersleben mit ASB als Leistungserbringer, Bernburg mit DRK SLK, Calbe mit Johanniter, Schönebeck mit Ameos und Atzendorf mit DRK SFT-ASL). Sie sind ständig besetzt.

Landkreis sieht keinen Handlungsbedarf für neue Rettungswachen

Auf die konkrete Beschwerde eingehend, erklärt Marko Jeschor noch: „Osmarsleben wird grundsätzlich vom Standort in Alsleben versorgt, nur in Duplizitätsfällen kommt der Rettungswagen aus Staßfurt. Das war bei insgesamt 31 Einsätzen im laufenden Jahr acht Mal der Fall – auf das vergangene halbe Jahr entfallen zwei dieser acht Einsätze. Die Hilfsfristen konnten insofern weitestgehend erfüllt werden.“ Zum Argument Schranken als zeitliches Hindernis meint Jeschor, dass man das „aufgrund der uns vorliegenden Zahlen nicht bestätigen“ könne. „Nach unserer Auffassung ist es deshalb und mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit nicht notwendig, weitere Kapazitäten zu schaffen oder über neue Standorte nachzudenken.“