Tierwohl Umland Egeln unterstützt Tierheim Aschersleben

Die Egelner Wohnungsbaugesellschaft engagiert sich regelmäßig für soziale Projekte in der Region. Dieses Mal überreichte Geschäftsführer Sebastian Alpers in Aschersleben eine Spende und Tierfutter in Aschersleben. Wie dem Tierheim darüber hinaus geholfen werden kann.