Umleitung: Angst an der Ascherslebener Straße in Hecklingen

Klirrende Gläser in der Vitrine, teilweise Risse in den Häuserwänden, Lärm. Wenn der Schwerlastverkehr und landwirtschaftliche Fahrzeuge über die Ascherslebener Straße in Hecklingen rollen, ist das für die Anwohner alles andere als erfreulich.

Hecklingen - Die Gebäude stehen in dem Bereich der Landesstraße ziemlich nah an der Straße. Das Ortseingangsschild ist nicht weit. Selbst 50 Stundenkilometer seien hier schon zu viel, erzählt Jürgen Priese, ein besorgter Anwohner. Erst gestern sah er wieder zu, wie große Fahrzeuge nah an seinem Haus vorbeifuhren – ziemlich nah am Fußweg.