Keinen richtigen Unfall, aber einen ziemlich hohen Alkoholwert stellten Polizisten am Sonntagabend bei einem Einsatz auf der Moorstraße in Staßfurt fest. Dabei kam der Fahrer sogar noch selbst auf sie zu.

3,49 Promille zeigte das Messgerät bei einem Mann in Staßfurt an. Dabei hatte er sich den Beamten noch selbst als Fahrer zu erkennen gegeben.

Manchmal muss man den Promillewert zweimal lesen. Wie in diesem Fall aus Staßfurt, den die Polizei jetzt meldet.

Ein Unfall, kein Schaden, aber die Polizei kommt

Am Sonntagabend sei von Zeugen ein Unfall in der Moorstraße beobachtet worden, so die Polizei. Ein Auto sei beim Einparken einen anderen, bereits dort stehenden Auto angestoßen, berichtet die Polizei.

Der Fahrer habe dann laut Aussagen die Fahrzeuge in Augenschein genommen und keine Schäden festgestellt.

Polizei: verwaschene Aussprache erregt Verdacht

So weit, so gut. Die Zeugen informierten aber vorsichtshalber dennoch die Polizei. Während die Beamten die Fahrzeuge an der Unfallstelle in Augenschein nahmen meldete sich ein 49-jähriger Mann sogar noch selbst bei ihnen und erklärte, dass er das Fahrzeug gefahren sei.

Einen sichtbaren Unfallschaden konnten auch die Beamten nicht feststellen. Allerdings hatte der Mann laut Polizei eine sehr verwaschene Aussprache und zeigte deutliche Anzeichen für den Konsum von Alkohol.

3,49 Promille: Führerschein weg

Deshalb machten sie lieber mal einen Test. Der fiel dann ziemlich deutlich aus: Der freiwillige Atemalkoholtest erbrachte einen vorläufigen Wert von 3,49 Promille.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Auch ohne Unfallschaden: Ob es den wirklich nicht gibt, soll nun durch eine Fachwerkstatt ermittelt werden.