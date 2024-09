Unseburg. - Sehr mau sieht es in diesem Jahr in unseren Breiten mit der Apfelernte aus. „Südlich von Berlin hat es die Plantagen weitgehend erwischt im Frühjahr“, erinnert sich Heiko Lange an den Frost, der in die Blüte fuhr. Und so sei im Prinzip jeder Apfel willkommen, der zur Vermostung auf den Hof an der Unseburger Hauptstraße gebracht wird, um ihn dort von der Presse gleich weiter als Direktsaft zu verarbeiten.

