Staßfurt - Wer in der vergangenen Zeit die Internetseite der Staßfurter Urania besucht hat, stellt fest, dass hier etwas anders aussieht: Moderner wirkt das Design, die Seiten bauen sich schneller auf. „Refresh“ wird es genannt, wenn Internetseiten dem Zeitgeist angepasst werden, und genau das ist auch bei der Urania passiert.

Einfaches Arbeiten

Bianca Görke, Geschäftsführerin des Vereins, freut sich über den neuen Internetauftritt. „Die alte Seite war starr. Und für uns war es auch relativ schwierig, etwas zu ändern.“ Außerdem sei das Design veraltet und nicht für Smartphone optimiert gewesen. Die neuen Blöcke machen die Oberfläche übersichtlicher, auf dem Smartphone können einzelne Blöcke leichter angeklickt werden. Die Angebote sind sauber getrennt, Artikel, Fortbildungen, Kurse und andere Veranstaltungen sind leicht zu unterscheiden.

„Wir haben einen Partner für Internetseiten vor Ort gefunden, der uns schnell und unkompliziert geholfen hat.“ Dabei habe der Geschichtsverein geholfen, der selbst seit mehreren Jahren mit dem Staßfurter Webdesigner Dennis Hasenpusch zusammenarbeitet.

„Wir haben einige Dinge beibehalten, etwa die Farben, die für die Urania typisch sind.“ Das umzusetzen, sagt die Geschäftsführerin, sei kein Problem gewesen.

Das Beste sei, fügt sie hinzu, dass die Mitarbeiter der Urania selbst viel leichter mit der Internetseite umgehen können. „Neue Beiträge sind kein Problem mehr.“ Auch Flyer lassen sich wesentlich unkomplizierter hochladen und für Anmeldungen können nun sogenannte QR-Codes erstellt werden. „Dadurch können sich die Interessenten direkt vom Flyer aus online bei einer Veranstaltung anmelden“, sagt Görke. Ob sich das auszahlt? „Auf jeden Fall. Wir merken, dass die Teilnehmerzahl bei vielen Veranstaltungen seit dem Refresh gestiegen ist.“

Das ist ein weiterer Punkt, den Bianca Görke unterstreicht: „Die Veränderung von Terminen und die Aufarbeitung der Veranstaltungen, etwa einen Erfahrungsbericht oder eine Auswertung, sind ebenfalls viel einfacher als vorher. Und diese Beiträge werden auch vermehrt angeklickt.“ Das könne im Hintergrund ausgelesen werden und erleichter es den Verantwortlichen, Artikel zu planen. „Die Seite zu bearbeiten macht jetzt auch deutlich mehr Spaß, auch für uns als Laien.“

Mehr Klicks als früher

Der aktuelle Beitrag auf der neuen Internetseite zeige das Klickverhalten ebenfalls. Es ist ein Nachruf auf Walter Blauwitz, der am 8. Januar dieses Jahres verstorben ist. „Ohne ihn hätte es die Staßfurter Urania, wie wir sie heute kennen, nicht gegeben“, sagt Görke. „Nach der Wende hat er sie, gemeinsam mit drei weiteren Mitstreitern, zurück in die Stadt geholt und zu einem Ort gemacht, an dem Wissen für jeden zugänglich ist.“ Auch solche Beiträge, sagt Bianca Görke, gehören auf die Internetseite der Urania. Die Seite zu überarbeiten sei also die richtige Entscheidung gewesen, betont die Geschäftsführerin. Damit gehe die Urania auch mit der Zeit und bleibe, wie das Wissen, das sie vermittelt, auf dem aktuellen Stand.