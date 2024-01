Staßfurter Eisenbahnfreunde stehen nach Vandalismus auf ihrem Vereinsgelände am Güstener Weg vor ungeplanten Ausgaben. Dabei wird jeder Euro für „die Dicke“ benötigt.

Vandalen zerstören in Staßfurt Fenster von Bahnwagen

Staßfurt. - Löcher in Fensterscheiben und Graffiti-Schmierereien an Reisezugwagen, aufgeritzte Sitzbänke obendrauf – als die Eisenbahnfreunde nach dem Jahreswechsel ihr Vereinsgelände am Güstener Weg betreten, bietet sich ein Bild der Zerstörung.