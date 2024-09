Franziska Jahns und Stephan Czuratis vom Vorstand des Gewerbevereins möchten nicht nur einen Staßfurter Adventskalender präsentieren können wie in den Vorjahren, sondern in der Vorweihnachtszeit 2024 zusätzlich auch den 1. Staßfurter Kinder-Adventskalender.

Staßfurt. - Bei 30 Grad im Schatten möchte man natürlich noch nicht unbedingt an Weihnachten denken. Die Vorsitzende des Gewerbevereins Staßfurt muss es aber, soll die Erfolgsgeschichte des Staßfurter Adventskalenders auch in diesem Jahr fortgesetzt werden. Franziska Jahns wird deshalb nicht müde, immer wieder potenzielle Teilnehmer an die schöne Aktion zu erinnern und neue zu gewinnen.