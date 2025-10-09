Die Vorgänger vom Autoscooter sorgen seit fast 100 Jahren für Vergnügen. Jetzt auch wieder beim Herbstmarkt in Staßfurt, der vom 10. bis 19. Oktober einlädt.

Vergnügen seit fast 100 Jahren - Autoscooter auf Herbstmarkt Staßfurt

Stefan sorgt für reibungsloses Rollen auf dem Boden des Autoscooters. Vom 10. bis 19. Oktober ist wieder Herbstmarkt in Staßfurt.

Staßfurt. - 100 Jahre schon feiert der Autoscooter im kommenden Jahr. So weiß es zumindest Wikipedia und beruft sich auf die Geschichte der „Großen Ausstellung für Gesundheit, soziale Fürsorge und Leibesübungen Düsseldorf“, wo die Ahnen der heutigen Flitzer 1926 erstmals fuhren. Und das vergnügliche Fahrgeschäft zählt zu den treuen, wenn der Rummel in Staßfurt ruft.