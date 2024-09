Staßfurt. - Augen auf, heißt es für alle historisch interessierten Staßfurter am 29. September. Beim Tag der Regionen wird auch der Staßfurter Geschichtsverein wieder mit einem Stand vor Ort sein.

Vor Ort erhältlich

Und die Mitglieder des Vereins können freilich nicht nur zahlreiche Fragen rund um die Historie der Stadt beantworten, sie werden dort auch wieder ein Buch verkaufen, das sie selbst geschrieben und gestaltet haben. „Pfeffer-Salz. Karneval in Staßfurt 1956 bis 2020“, heißt das aktuelle Buch, das für zehn Euro zu haben ist. „Es sind noch genügend Exemplare da“, berichtet der Vereinsvorsitzende Rico Schäfer.

Mitten in der nächsten Recherche

Aber nach dem Buch ist vor dem Buch und der Verein ist weiterhin sehr aktiv. Die nächsten Pläne werden schon gemacht. „Im kommenden Jahr soll ein Buch über Staßfurter Geschäfte erscheinen“, sagt Schäfer. Die Geschichtsinteressierten wollen die Historie der zahlreichen verschwundenen Geschäfte erzählen, dazu alte Bilder zeigen.

Wo heute noch Geschäfte sind, soll daran erinnert werden, was es hier früher einst für Läden in Staßfurt gegeben hat. „Wir sind dabei, Material zusammenzustellen“, so Schäfer. „Vielleicht werden es sogar mehrere Bücher.“ Es gibt schließlich genug verschwundene Geschäfte, über die berichtet werden kann. Von 1880 an bis in die Gegenwart soll die Zeitleiste gehen.

Restbestand älterer Bücher über Staßfurt

Und es gibt weitere gute Nachrichten. Für die eigentlich ausverkauften Bücher „Staßfurts Alte Mitte“, „Leopoldshall. Dorf – Stadt – Stadtteil“ und „Alt Staßfurt. Vom Dorf zum Stadtteil“ gibt es wieder einige Restexemplare. Und zwar direkt über den Geschichtsverein sowie in der Stadtinformation, die jetzt in der Steinstraße 20 ist (bei der Kasse des Salzlandtheaters).

Das Buch über den Karneval ist zudem auch im Lotto-Shop Hönig in der Steinstraße, in der Drogerie Weber am Prinzenberg, bei City Haarmoden in der Hohenerxlebener Straße 96, im Servicecenter Löderburg Breite Straße 20 und im Stadt- und Bergbaumuseum Staßfurt erhältlich.

Der Staßfurter Geschichtsverein ist unter (03925) 92 39 244, 0152 01 04 39 28 und stassfurter.geschichtsverein@web.de erreichbar.