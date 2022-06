Energie sparen und Ampeln einfach abreißen? Kreisverkehr-Bau teurer als Stromersparnis 

Staßfurt - Die Salzstadt war eine der ersten Kommunen in der Region, die auf Kreisverkehre gesetzt hat, um den Verkehr flüssiger zu gestalten. Acht sind es an der Zahl in der Kernstadt. Sogar Hohenerxleben hat einen (überfahrbaren) – im Volksmund „Himmelscheibe“ genannt. Aber das nur nebenbei.